Les trois stations de dessalement de l’eau de mer à Zarat (Gabès), Sfax et Sousse entreront en exploitation respectivement au cours des prochains jours, fin juin 2024 et à la fin de cette année, a annoncé le secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques, Ridha Gabouj.

Ces stations permettront de renforcer le système des eaux de Sfax et des zones côtières outre la réduction de la pression sur les eaux du nord et du Grand Tunis, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de l’inauguration de la 20ème édition du Salon méditerranéen des productions animales et de l’élevage qui se tient jusqu’au 3 Mai 2024, à Hammamet.

La station de dessalement de l’eau de mer à Zarat (Gouvernorat de Gabès) qui dispose d’une capacité de production quotidienne de 50 mille mètres cubes (m3) entrera, au cours des prochains jours, en exploitation, a-t-il indiqué.

Gabouj a fait savoir également que la station de dessalement de Sfax (10 mille m3/jour) devrait entrer en service, en juin 2024.

S’agissant de la station de dessalement de Sousse, il a fait savoir que le taux d’avancement des travaux a atteint 70%, précisant que la station entrera en exploitation en fin de cette année.

De son côté le chef du cabinet du ministre de l’agriculture, Abderraouf Ajimi a rappelé que la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques basée sur la mobilisation des eaux de surface permettra de garantir des réserves en eau potable.

La stratégie en question est axée également sur le dessalement et le traitement de l’eau de mer pour appuyer les efforts de mobilisation de l’eau potable et les eaux usées traitées pour favoriser l’irrigation.