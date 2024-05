Une dizaine d’entreprises tunisiennes spécialisées dans la conception des bâtiments préfabriqués et des chambres thermiques, la production et la distribution des accessoires et des composants des rideaux et portails coulissants et la fabrication de panneaux isolants …prennent part au Salon “Libya Build”, qui se tient, du 29 avril au 2 mai 2024, àTripoli (Libye).

Menée par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), cette participation a permis de faire connaitre les produits tunisiens et de prospecter des partenariats avec des opérateurs libyens pour accéder aux marchés internationaux.

Libya Build est une importante manifestation internationale dédiée à l’ensemble des opérateurs du bâtiment (architecture, ingénierie, construction, BTP, environnement…) et à l’aménagement intérieur et la décoration marquée par la participation de 265 sociétés locales et étrangères de différents pays dont la Tunisien, l’Egypte, la Turquie, l’Italie et la Chine…

La Libye est le premier client arabe de la Tunisie et le cinquième mondial, avec des exportations de l’ordre de 2871 millions de dinars, en 2023.

Les produits industriels représentent 40% du total des exportations libyennes. Il s’agit notamment du ciment et dérivées (228,8 MD), des fils de fer (63,8MD), des transformateurs électriques isolants des liquides (52,9MD), outre les produits sanitaires, la peinture et le carrelage.