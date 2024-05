Le film tunisien “Four Daughters” (Les filles d’Olfa) de Kaouther Ben Hania est nominé dans sept catégories de la 8ème édition des « Critics Awards » organisées par le Centre du Cinéma Arabe, Arab Cinema Center – ACC, en marge du festival de Cannes. Le compositeur Amine Bouhafa, l’acteur Majd Mastoura et l’actrice Hend Sabry sont notamment nominés.

Dans un document parvenu à la TAP, le Centre du Cinéma Arabe a dévoilé la liste finale des nominés aux Critics Awards arabes 2024 dont des longs et courts métrages. « Goodbye Julia » de Mohammed Kordofani (Soudan), « Inshallah a Boy » de Amjad Al Rasheed (Jordanie), Hajjan de Abu Bakr Shawky (Arabie Saoudite), « The Teacher » de Farah Nabulsi (Palestine) sont parmi les films en lice pour les divers prix.

Les nominés ont été choisis parmi tous les films arabes produits et présentés en première en dehors du monde arabe au cours de l’année civile 2023 uniquement. Ils seront votés par un jury de 209 critiques de 72 pays à travers le monde.

La liste des lauréats sa annoncée, ce samedi18 mai, au cours la cérémonie organisée en marge de la 77ème édition du festival de Cannes (14 au 28 mai).

Four Daughters (107′, 2023) est un docu-fiction écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania. Il est nominé dans les catégories meilleur réalisateur, meilleur documentaire, meilleur acteur (Majd Mastoura), meilleure actrice (Hend Sabry), meilleure musique (Amine Bouhafa), meilleur photographie (Farouk Laâridh) et meilleur montage (Qutaiba Barhamji).

Ce cinquième long métrage de Ben Hania, candidat de la Tunisie aux Oscars 2024, est une coproduction entre la Tunisie (Cinetelefilms prod), la France, l’Arabie Saoudite et l’Allemagne qui a fait sa première mondiale à la 76e édition du Festival de Cannes (16- 27 mai 2023). La musique est l’œuvre du célèbre compositeur tunisien Amine Bouhafa, nominé également pour un long-métrage d’Arabie Saoudite, HAJJAN.

L’ACC a annoncé la création d’une catégorie supplémentaire dédiée au — Meilleur Court Métrage à laquelle figurent cinq films. Cette catégorie s’ajoute aux catégories existantes du Meilleur Long Métrage, du Meilleur Documentaire, du Meilleur Réalisateur, du Meilleur Scénariste, du Meilleur Acteur, de la Meilleure Actrice, du Meilleur Montage, de la Meilleure Photographie et de la Meilleure Musique.

” Pour la huitième version de cet événement des plus prometteurs, nous célébrons des films de toute la région, notamment du Soudan, de la Jordanie, de l’Arabie Saoudite, de la Palestine, du Yémen, de la Tunisie, du Maroc, de l’Égypte, de la Syrie et du Liban, ainsi qu’une histoire arabe passionnante de France cette fois-ci également!», a déclaré la critique américaine Deborah Young, directrice des Critics Awards pour les films arabes.

“Comme d’habitude, ces films sont la crème de la crème et ont fait le tour du circuit des festivals tout au long de l’année dernière, et certains d’entre eux sont toujours aussi forts cette année. Pour l’édition de cette année, nous ajoutons également une autre catégorie, le Meilleur Court métrage, dans le cadre de notre volonté constante de couvrir tous les talents de l’industrie cinématographique panarabe», a-t-elle ajouté.

Partageant leur enthousiasme, les cofondateurs de l’ACC, Alaa Karkouti et Maher Diab, ont exprimé leur satisfaction quant “au succès remporté par les Critics Awards pour films arabes de l’attention qu’ils ont attirée sur le cinéma arabe”.

«Nous sommes encore plus heureux d’annoncer l’inclusion du très attendu Prix du Meilleur Court Métrage. Nous espérons qu’à chaque édition de ces prix, nous pourrons élargir leur portée jusqu’à ce qu’ils englobent toutes les professions de cette industrie qui nous sont chères et que nous nous efforçons de défendre», ont-ils ajouté.

La liste finale des nominés a été organisée selon les critères suivants : Les films doivent avoir été présentés en première dans des festivals internationaux de cinéma en dehors du monde arabe en 2023, et au moins une des sociétés de production doit être arabe.

Organisé par MAD Solutions en 2015, l’ACC est une organisation à but non lucratif enregistrée à Amsterdam et est une plate-forme promotionnelle internationale pour le cinéma arabe, offrant à l’industrie cinématographique arabe une fenêtre professionnelle pour se connecter avec ses homologues du monde entier à travers un certain nombre d’événements qu’elle organise.

Les Prix de la Critique pour films arabes sont décernés chaque année lors d’une cérémonie organisée pendant le festival de Cannes. La première édition avait eu lieu en marge du 70e Festival de Cannes.

Liste finale des nominés :

Meilleur long-métrage

GOODBYE JULIA | Mohamed Kordofani, Soudan

INSHALLAH A BOY | Amjad Al-Rashee, Jordanie

HAJJAN | Abu Bakr Shawky| Arabie Saoudite

THE TEACHER | Farah Nabulsi | Palestine

THE BURDENED | Amr Gamal | Yémen

Meilleur Réalisateur

Mohamed Kordofani | GOODBYE JULIA | Soudan

Kaouther Ben Hania | FOUR DAUGHTERS | Tunisie

Karim Bensalah | SIX FEET OVER | France

Asmae ElMoudir | THE MOTHER OF ALL LIES | Maroc

Amjad Al-Rasheed | INSHALLAH A BOY | Jordanie

Meilleur Scénario

Mohamed Kordofani | GOODBYE JULIA | Soudan

Amr Gamal, Mazen Refaat | THE BURDENED | Yémen

Kamal Al-Azrak | HOUNDS | Maroc

Delphine Agut, Rula Nasser, Amjad Al-Rasheed | INSHALLAH A BOY | Jordanie

Omar Shama, Mufarrij Almajfel, Abu Bakr Shawky | HAJJAN | Arabie Saoudite

Meilleure Actrice

Mouna Hawa | INSHALLAH A BOY | Jordanie

Eiman Yousif | GOODBYE JULIA | Soudan

Hend Sabry | KIRA & EL GIN | Egypte

Hend Sabry | FOUR DAUGHTERS | Tunisie

Adwa Bader | NAGA | Arabie Saoudite

Meilleur Acteur

Ibrahim Al-Hasawi | HAJJAN | Arabie Saoudite

Majd Mastoura | FOUR DAUGHTERS | Tunisie

Ayoub Elaid | HOUNDS | Maroc

Saleh Bakri | THE TEACHER | Palestine

Nazar Goma | GOODBYE JULIA | Soudan

Best Documentaire

FOUR DAUGHTERS | Kaouther Ben Hania | Tunisie

THE MOTHER OF ALL LIES | Asmae ElMoudir | Maroc

Q | Jude Chehab | Liban

UNDER THE SKY OF DAMASCUS | Talal Derki, Heba Khaled, Ali Wajeeh | Syrie

LIFE IS BEAUTIFUL | Mohamed Jabaly | Palestine

Meilleur Court-métrage

I PROMISE YOU PARADISE | Morad Mostafa | Egypte

LES CHENILLES | Noel Keserwany, Michelle Keserwany | Liban

THE RED SEA MAKES ME WANNA CRY | Faris Alrjoob | Jordanie

SEA SALT | Leila Basma | Liban

THE KEY | Rakan Mayasi | Palestine

Meilleure Musique

Amine Bouhafa | HAJJAN | Arabie Saoudite

Amine Bouhafa | FOUR DAUGHTERS | Tunisie

Mazen Hamid | GOODBYE JULIA | Soudan

Omar Fadel | NAGA | Arabie Saoudite

Alex Baranowski | THE TEACHER | Palestine

Meilleure Photographie

Farouk Laâridh | FOUR DAUGHTERS | Tunisie

Kanamé Onoyama | INSHALLAH A BOY | Jordanie

Gilles Porte | THE TEACHER | Palestine

Gerry Vasbenter | HAJJAN |Arabie Saoudite

Ahmad Al Morsy | KIRA & EL GIN | Egypte

Meilleur Montage

Ahmed Hafez | INSHALLAH A BOY | Jordanie

Heba Othman | GOODBYE JULIA | Soudan

Fahd Ahmed | Q | Liban

Sarah Peczek | HAJJAN | Arabie Saoudite

Qutaiba Barhamji | FOUR DAUGHTERS | Tunisie