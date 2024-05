La Tunisie participe à la 38ème édition du salon des produits agroalimentaires APAS Show qui se tient du 13 au 16 mai courant à Sao Paulo, au Brésil, avec un pavillon de 46m².

Cette participation est organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en étroite collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Brasilia et le concours de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne.

Cinq entreprises tunisiennes du secteur agroalimentaire proposant principalement les dattes, l’huile d’olive, les artichauts, l’harissa, les tomates séchées prennent part à ce salon, indique le CEPEX, ajoutant que de cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des marchés.

APAS Show représente une fois de plus une opportunité pour promouvoir l’offre tunisienne et développer des partenariats commerciaux avec des professionnels du secteur. Réunissant près de 850 exposants et plus de 73000 visiteurs originaires de 200 pays, ce salon est considéré comme une référence en Amérique latine.

La Tunisie a tout à gagner en se positionnant davantage sur un marché de 215 millions de consommateurs et à grand potentiel d’accès, souligne le CEPEX.