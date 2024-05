Le directeur général de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé, Abderrazak Hedhili, a indiqué mardi que 3168 médicaments génériques et 46 biosimilaires sont fabriqués en Tunisie.

Lors d’une conférence de presse tenue par L’Association Tunisienne des médicaments génériques (ATMG), sur la présentation du programme des 1ères Journées Internationales des Médicaments Génériques et des Biosimilaires qui seront organisées les 17 et 18 mai courant à Tunis, il a ajouté que « l’industrie pharmaceutique existe dans notre pays depuis plus de 40 ans, faisant de la Tunisie un pionnier en la matière à l’échelle africaine et arabe ».

Il a également souligné l’importance de la révision des lois régissant le secteur, précisant, dans ce contexte, que les autorités concernées se penchent actuellement sur la révision de la loi n°73 régissant la profession pharmaceutique, appelant à cet effet à la nécessité de revoir les prix des médicaments en Tunisie.

De son côté, le président de l’ATMG, Kamel Idir, a indiqué que l’organisation des « premières journées internationales des médicaments génériques et des biosimilaires » s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation à l’importance des médicaments génériques, estimant que ces rencontres contribuent à faire connaitre davantage les médicaments génériques et leur importance et utilité pour encourager leur utilisation.

Il a souligné que les médicaments génériques ont le brevet des médicaments de référence, et toutes les études scientifiques ont confirmé leur efficacité et leur efficience sans aucun risque, puisqu’ils contiennent la même composition et la même bioéquivalence du médicament d’origine».

Idir a précisé que le coût des médicaments génériques est inférieur de 40% par rapport au prix du médicament d’origine ou de marque.

Il a souligné l’importance d’être conforme à la réglementation internationale des médicaments génériques et biosimilaires, critiquant à cet égard tous les obstacles bureaucratiques aux licences de commercialisation et d’investissement dans le secteur pharmaceutique.