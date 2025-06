Les travaux de la session de formation sur la conception, l’exploitation et la maintenance des systèmes d’irrigation modernes pour l’adaptation au changement climatique dans l’agriculture africaine, ont été clôturés, jeudi, à l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine.

Cette session qui a débutée le 16 juin courant, a réuni 13 cadres spécialisés représentant 12 pays africains.

Selon le directeur général de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), Mohamed Blidi, cette formation visait à développer les compétences locales en matière de préservation et de valorisation optimale des ressources hydriques.

Il a ajouté qu’elle a permis d’aborder plusieurs thématiques scientifiques liées au développement et à la modernisation des techniques d’irrigation face aux changements climatiques, à la bonne gestion de l’eau, ainsi qu’à la présentation de l’expérience tunisienne dans ce domaine, dans l’objectif de la transférer et de la généraliser aux pays africains participants.

Cette session s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et du partenariat entre l’ATCT, l’Union Africaine de recherche et développement sur les céréales vivrières semi-arides (UA-SAFGRAD), le Fonds Arabe d’Assistance Technique aux Pays Africains (AFTAAC) et l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine.

La journée de clôture a été marquée par la mise en place des bases d’un partenariat et d’une coopération durables, reposant sur le rôle central de l’Agence tunisienne de coopération technique dans la valorisation des expertises tunisiennes auprès des organisations continentales et internationales, en vue de partenariats efficaces et d’une ouverture mutuellement bénéfique, au service du développement économique et scientifique de la Tunisie et des pays africains concernés.

La cérémonie de clôture a été ponctuée par la remise de certificats aux participants, en présence du directeur général de l’Agence Tunisienne de Coopération Technique, Mohamed Blidi, du directeur général de l’Institut des Régions Arides de Médenine, Sghaier Najari, du coordinateur et représentant du Fonds arabe d’assistance technique aux pays africains, Ahmed Elmekass, et de la ministre plénipotentiaire représentant le Fonds, Chirine Abdel Mejid.