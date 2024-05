La commission permanente de la sécurité énergétique et des ressources naturelles relevant du Conseil de sécurité nationale a tenu, mardi, sa 3ème réunion pour examiner l’exécution des projets programmés dans le secteur du phosphate.

Dans un communiqué, le département de l’Industrie des mines et de l’énergie a indiqué que la ministre Fatma Thabet Chiboub a présidé la réunion, en présence des membres permanents représentant la présidence du Gouvernement et les ministères, ainsi que les structures intervenantes dans le secteur des mines.

Le ministère a ajouté que cette séance a permis d’évoquer les moyens de promotion du secteur de phosphate et ses dérivés, en matière d’extraction, de production, de transformation et de commercialisation, dont l’accélération de l’exécution des projets programmés et les moyens de surmonter les problèmes rencontrés.

Le gouvernement a présenté à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) la convention de financement, signée avec le Fonds saoudien pour le développement, d’une valeur de 55 millions de dollars (environ 173 millions de dinars), pour adoption. Cette convention vise à contribuer au financement du projet de rénovation et de renforcement du réseau ferroviaire destiné au transport de phosphate, dont l’investissement global s’élève à 521 MD.

La Tunisie planifie la production de près de 12 millions de tonnes de phosphate commercial, à l’horizon 2025, alors que le secteur fait face à des difficultés au niveau du transport.

Près de 1,7 million de tonnes ont été transportés par voie ferrée en 2023, ce qui représente 58% de la production.

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a souligné, lors de la réunion de la commission supérieure de suivi des projets publics, tenue le 6 mai 2024, l’impératif de poursuivre les négociations avec les parties chargées de l’exécution du projet de l’usine de production de triple superphosphate d’El Mdhilla, pour récupérer le retard subi depuis des années et se préparer au lancement effectif de la réalisation des tranches restantes du projet.

La commission a donné son autorisation pour poursuivre les négociations avec tous les intervenants tunisiens et étrangers afin de régler les problèmes entravant la réalisation du projet et œuvrer à son lancement dans les brefs délais.