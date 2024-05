L’ambassade des états unis d’Amérique en Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures pour la participation au programme de développement des compétences Hubert H. Humphrey 2025-2026, précisant que la date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 15 juillet 2024.

L’ambassade a indiqué dans un document d’information, que le programme Hubert Humphrey a été conçu pour faire participer des professionnels débutants et à mi-parcours de leur carrière, dans les secteurs publics et privés pour une année d’études supérieures (sans l’obtention de diplômes) dans les universités Américaines.

Ce programme permettra aux professionnels de développer leur compétences, d’établir des liens avec leur homologues américains et d’acquérir une expérience dans l’environnement de travail américain.

Les candidats intéressés peuvent postuler dans plusieurs spécialités dont notamment l’agriculture et le développement rural, le développement économique et les finances, les ressources naturelles, les politiques environnementales et les changements climatiques, la communication et le journalisme, le droit et les droits de l’homme, l’analyse des politiques publiques et l’administration publique, la gestion des technologie et la gestion des ressources humaines, l’éducation et la planification éducative, l’administration de l’enseignement supérieur et l’enseignement de la langue anglaise et les politiques de santé publique.

Les candidats doivent répondre à un nombre de critères d’éligibilité à ce programme. Ils doivent être titulaire d’un diplôme universitaire de 4 ans, avoir une expérience professionnelle de pas moins de 5 ans, bénéficier de la citoyenneté et de la nationalité tunisienne et maitriser l’anglais parlé et écrit.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés en ligne avant 23h59 heure de Tunisie, le 15 juillet 2024 sur le lien suivant : apply.iie.org//huberthhumphrey