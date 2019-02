Les relations tuniso-suisses et les moyens de les développer, particulièrement dans les domaines juridique et judiciaire, ont été au centre d’une réunion, mardi 19 février 2019, entre le ministre de la Justice, Mohamed Karim Jamoussi, et l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz.

Selon un communiqué du département de la Justice, l’entrevue a permis l’examen des questions liées à la récupération des fonds tunisiens spoliés et placés dans des banques suisses.