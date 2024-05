La ministre de la Justice Leila Jaffel a discuté ce jeudi avec le conseiller fédéral suisse chargé de la justice et de la police, Beat Jans plusieurs dossiers dont notamment la récupération des fonds spoliés et détournés à l’étranger avant et après 2011.

Au cours de cette entrevue, la coordination entre le système judiciaire tunisien et suisse, ainsi que l’activation des commissions rogatoires internationales émises par les autorités judiciaires tunisiennes à cet effet ont été également évoquées. La réunion a porté aussi sur le rôle joué par la commission chargée de la restitution des fonds spoliés relavant la présidence de la République, selon un communiqué du ministère de la Justice.

L’interaction positive des autorités suisses et leur soutien au processus de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent a été également saluée. Les deux responsables ont souligné l’engagement à exploiter les mécanismes juridiques disponibles pour faciliter le processus de récupération des fonds spoliés et par la même, permettre à la Tunisie d’accéder aux fonds déposés en Suisse et dans d’autres pays.