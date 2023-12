Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a réaffirmé lors d’un entretien qu’il a eu aujourd’hui jeudi, à Berne avec la Conseillère fédérale helvétique de Justice et Police, Elisabeth Baume-Schneider, le souci des autorités tunisiennes de poursuivre la coopération avec les autorités suisses compétentes en vue de récupérer les fonds spoliés et détournés à l’étranger.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Ammar a tenu à préciser que le souci de la Tunisie de récupérer les fonds spoliés est une question de principe qui s’inscrit dans une perspective de faire respecter les valeurs de l’Etat de droit, de lutter contre la contrebande, le blanchiment et les transferts illégaux.

Dans ce contexte, les deux parties sont convenues de renforcer davantage la coopération bilatérale en matière judiciaire afin d’accélérer les procédures permettant de faire débloquer ce dossier.

Sur un autre plan, l’entretien a été l’occasion de faire la lumière sur les relations de coopération Tuniso-suisses dans plusieurs domaines, dont notamment le domaine de la migration.

A ce titre, les deux parties ont réaffirmé la volonté de promouvoir la coopération dans ce dossier dans le cadre d’un accord de partenariat Tuniso-suisse dans le domaine de l’immigration régissant les questions migratoires.

Le ministre a rappelé la position tunisienne face au phénomène migratoire, soulignant que notre pays croit profondément à la nécessité de mettre en œuvre une approche globale incluant les dimensions du développement durable, de l’emploi et de la sécurité.

L’objectif étant de parvenir à une gestion efficace des flux migratoires et renforcer la migration circulaire, notamment à travers la mise en œuvre de l’accord bilatéral relatif aux professionnels, aux jeunes, tout en s’attaquant aux causes profondes du phénomène.

Il a également souligné l’importance de faciliter l’octroi et le renouvellement des titres de séjour pour les Tunisiens qui ont des liens familiaux avec la Suisse, ou qui souhaitent y poursuivre leurs études universitaires.

A cet égard, la Conseillère fédérale a salué la bonne intégration de la communauté tunisienne résidant en Suisse, soulignant que celle-ci contribue activement au développement de son pays.