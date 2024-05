Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, jeudi, le conseiller fédéral chargé du département de justice et police, Beat Jans, qui effectue, les 23 et 24 mai courant, une visite de travail à Tunis.

A cette occasion, Nabil Ammar a souligné l’intérêt porté par la Tunisie au dossier de la restitution des fonds spoliés et détournés à l’étranger, faisant part de la volonté de la Tunisie d’accélérer ce processus engagé dans plusieurs pays dont, la Suisse, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

A ce propos, le Conseiller fédéral suisse a affirmé que son pays est entièrement disposé à coopérer avec la Tunisie pour réaliser des progrès dans ce dossier.

Les deux ministres se sont félicités des relations entre les deux pays, réaffirmant la volonté commune de booster la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Ils ont, en particulier, salué le projet offrant aux jeunes tunisiens des opportunités de renforcement de leurs compétences en Suisse dans le cadre de la migration circulaire.

La rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue au sujet des questions d’actualité internationale, dont en particulier la situation dans les territoires palestiniens occupés.