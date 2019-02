Dans la dernière édition des 100 africains de l’année 2019, Newafrican a sélectionné huit Tunisiens actifs essentiellement dans le monde politique ou encore dans le milieu des affaires.

La rédaction du NewAfrican explique ses choix par sa volonté à faire “la part belle aux figures moins connues, pour éviter de reproduire les mêmes noms d’une année sur l’autre”.

Ainsi on retrouve “Migalo” alias Wassim Herissi dans la catégorie MEDIAS.

En politique, on retrouve en tête d’affiche Slim Azzabi (Tahya Tounes), suivi par Kamel Morjane et Moez Bouraoui (ATIDE).

Dans les affaires, les frères Bayahi et Lotfi Abdenadher.

Dans la catégorie société civile et sport, Chawki Tabib et le couple du tennis tunisien, Ons Jabeur et Malek Jaziri.