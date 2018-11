Le fondateur et président de Poulina Group Holding (PGH) a eu droit, vendredi 16 novembre 2018, à l’initiative de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), à un vibrant hommage de représentants du monde des affaires et de la politique.

L’hommage est un exercice vieux comme le monde et qui, depuis toujours, s’exerce invariablement de la même manière : des collègues, associés, amis ou autres se réunissent pour rappeler les grandes qualités d’un homme ou d’une femme, de son vivant ou après son décès. Et le tour est joué. Cela était vrai jusqu’à vendredi 16 novembre 2018 et l’hommage rendu ce jour-là à Abdelwaheb Ben Ayed par une belle brochette d’organisations nationales et de personnalités, à l’initiative de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Car le coup de chapeau adressé au fondateur et président de Poulina Group Holding (PGH), absolument vibrant, a été un peu plus que cela, puisque le chef d’entreprise d’exception a été unanimement consacré comme un modèle dont les confrères et nouvelles générations d’entrepreneurs doivent s’inspirer.

Maître de cérémonie, Abdelmajid Zar voit dans cet hommage une invitation «à tire les leçons de l’expérience de personnalités qui ont fait grandir» l’agriculture en particulier et l’économie en général. Ils servent de locomotive «pour la réussite et contribuent à construire un dispositif économique solide», souligne le président de l’UTAP.

Abdallah Rabhi, secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydraulique et de la Pêche auprès du ministre de l’Agriculture, relève que PGH contribue à la formation et à l’épanouissement des acteurs du monde agricole –vétérinaires, ingénieurs, etc.- en leur servant de laboratoire, «le plus important pour eux», et en mettant un à leur disposition, en l’occurrence celui du groupe dirigé par Abdelwaheb Ben Ayed a doté l’Ecole vétérinaire de Sidi Thabet.

Bouali Mbarki, secrétaire général-adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a adressé «un salut à l’ingénieur Abdelwaheb Ben Ayed» et, à travers lui, à tous les cadres et ouvriers du groupe pour ce qu’ils font en vue d’élever le niveau de l’économie nationale, et «pour les très bonnes relations sociales» régnant en son sein.

Au nom de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Hichem Elloumi, vice-président, -à qui Bouali Mbarki suggère que l’organisation patronale «prenne une initiative semblable» à celle de l’UTAP- reconnaît au président de PGH le «grand apport à la Tunisie» de M. Ben Ayed «dans différents dispositifs industriels et agricoles «auxquels l’UTICA accorde une très grande importance».

De tous les témoignages, les plus profonds sont ceux de Tahar Bayahi, Lotfi Zitoun et Mohamed Fessi. Le patron du groupe Magasin Général a été émouvant en dévoilant, après avoir demandé l’autorisation du président de PGH, le contenu de messages qu’il a échangés avec lui après le dernier conseil d’administration de la chaîne.

Pour avoir côtoyé M. Ben Ayed –«un grand homme»- pendant les dix dernières années, après le rachat du leader de la grande distribution en Tunisie en 2007 par le groupe Bayahi et PGH, il garde le souvenir de quelqu’un «qui a été tout le temps-là», comme «soutien indéfectible» et «mentor».

M. Bayahi était «touché et comblé» pour avoir pu rendre cet hommage à «un grand bonhomme, un grand bâtisseur et mon meilleur ami».

Des sentiments auxquels, selon le junior des frères Bayahi, Abdelwaheb Ben Ayed a répondu, dans sa réponse à son message téléphonique, en rappelant son grand respect pour Feu Youssef Bayahi –qui, par la suite, «s’étend à toute la famille».

Révélant qu’il connaît le président de PGH depuis peu, Lotfi Zitoun, membre du Majlis Choura et du bureau politique et conseiller politique du président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, le considère comme «une personnalité hors pair, qui n’est pas seulement ingénieur mais aussi un esprit ingénieux» à qui «on ne doit pas seulement rendre hommage mais apprendre de son expérience aussi».

Le plus âgé parmi les personnalités ayant rendu hommage à Abdelwaheb Ben Ayed, Hamadi Kooli, membre du bureau exécutif de l’UTICA, a lui offert une «Standing ovation» et l’a classé «parmi les cinq plus importantes personnalités économiques de Tunisie».

Last but not least, Mohamed Fessi, expert-comptable qui connaît le patron de PGH depuis trente ans, rappelle que M. Ben Ayed «fait partie de la catégorie des entrepreneurs qui provoquent, par l’innovation, des ruptures dans l’ordre établi».