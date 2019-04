C’est avec une grande tristesse, une grosse amertume et un immense chagrin que Poulina annonce la disparition de son président-fondateur, feu Abdelwaheb Ben Ayed, décédé aujourd’hui jeudi 04 avril 2019, à l’âge de 81 ans.

Un patriote dans le sang, pour qui les intérêts de la Tunisie passaient avant et au-dessus de tout, depuis qu’il était jeune étudiant en France, il répétait souvent que tout ce qu’il a réalisé durant toute sa vie active avait un seul but : le développement de sa chère patrie.

L’un des plus grands hommes d’affaires que la Tunisie ait jamais connu, il a marqué l’histoire économique de la Tunisie par son génie. Visionnaire hors-pair, qui était à lui seul une véritable école de management, innovateur sans limite, il ne reculait devant rien pour hisser Poulina Group Holding au premier rang de l’économie tunisienne.

Le travail, le travail et rien que le travail était son quotidien. Sa devise était «Gérez votre temps à la seconde».

Homme intègre, humble dans sa grandeur, amoureux de la culture, humaniste dans ses relations, le père de tous, rassembleur, apolitique, farouche combattant du clanisme, du baronisme, du sectarisme et du régionalisme.

Père de l’aviculture moderne en Tunisie qu’il a créée depuis 1967, feu Abdelwaheb Ben Ayed a tout inventé dans ce domaine. Il s’était donné pour mission de révolutionner les habitudes culinaires de ses concitoyens (basées historiquement sur les viandes rouges) pour assurer leur sécurité alimentaire, et encouragé par cinq amis qui n’ont guère été avares de leur soutien: «Mohamed Bouzguenda, feu Abdelhamid Bouricha, Taoufik Ben Ayed, feu Slaheddine Chadly et feu Hedi Brini, puis rejoint en 72 par feu Mohsen Kallel».

Feu Abdelwaheb Ben Ayed a réussi à faire de Poulina une «Ecole de la vie», une «Entreprise écoresponsable» et une «entreprise citoyenne». La première «à voir évoluer dans ses rangs des dizaines de milliers de collaborateurs, des générations de compétences imprégnées de la culture Poulina qui ne se limitent pas à la maîtrise de la fonction, mais bien au-delà pour s’inscrire dans une évolution continue et atteindre la perfection».

Par ailleurs, associer la culture au savoir était le cheval de bataille de feu Abdelwaheb Ben Ayed pour combattre l’intégrisme et le fanatisme, et pour cela, il a réussi à réaliser son rêve le plus fou, contre vents et marées, son chef-d’œuvre architectural, touristique et culturel, “la Médina Mediteranea de Yasmine Hammamet”, un vrai musée à ciel ouvert et carrefour des civilisations et de la tolérance.

Philanthrope de nature, il a durant toute sa vie aidé les plus démunis, il a œuvré depuis la création de Poulina à soutenir et à être aux côtés des Tunisiens les plus démunis dans leurs moments les plus difficiles, notamment pendant les occasions religieuses (Ramadan), et les catastrophes naturelles telle que les vagues de froid et les inondations.

Cette politique citoyenne et écoresponsable instaurée par feu Abdelwaheb Ben Ayed a permis à PGH d’adhérer au Pacte Mondial de la Responsabilité Sociétale de Entreprises(RSE) des Nations unies et devenir un partenaire actif sur le terrain national.

Sa dernière œuvre pour consolider cette vision était la création de la Fondation PGH pour le Savoir dont l’objectif principal est la promotion de la culture du savoir et le soutien des jeunes tunisiens diplômés.

Enfin, feu Abdelwaheb Ben Ayed a tout mis en place pour assurer la pérennité et la bonne gouvernance de PGH après sa disparition. En garantissant un changement fluide dans la continuité.

Dans ce cadre, Poulina et ses collaborateurs honoreront la mémoire de leur président-fondateur, à travers le respect total de sa volonté, et ce en travaillant avec le même enthousiasme de son vivant pour sauvegarder les acquis réalisés durant plus de 50 ans d’existence, et développer davantage Poulina Group Holding, le premier groupe industriel privé et mastodonte de l’économie tunisienne.

Paix à son âme et que Dieu le Tout-Puissant lui accorde son infinie Miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.