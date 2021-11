Ayant lancé à partir de l’année 2020-2021 le ” Prix FABA de littérature ” dans le but de promouvoir la culture par le biais du livre et de la lecture et de soutenir la création littéraire, mais également les éditeurs et les libraires, la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) a annoncé, dans un communiqué de presse que la cérémonie du Prix Abdelwaheb Ben Ayed de littérature 2021 dans sa première édition aura lieu samedi 4 décembre 2021 à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), sous l’égide de la directrice de la Bibliothèque et présidente d’honneur du prix, Raja Ben Slama, et en présence des membres du jury ainsi que des figures de la culture, des arts et de la littérature tunisienne.

Pour cette première sessions, six prix sont prévus dans les catégories suivantes :

1. Le prix du roman en langue arabe : 20 000 DT

2. Le prix du roman en langue française : 20 000 DT

3. Le prix de l’essai (en arabe ou en français) : 20 000 DT

4. Le prix du beau livre d’art (en arabe ou en français) : 20 000 DT

5. Le prix du livre illustré pour enfant (en arabe ou en français) : 10 000 DT (à partager entre l’auteur et l’illustrateur)

6. Le prix de la première œuvre romanesque (en arabe ou en français) : 5 000 DT.

La cérémonie sera précédée par la présentation du projet Ouie-Lire Audio-book de la BNT avec le soutien de la FABA à 10h00.

Il est à rappeler que le prix FABA est un hommage à un entrepreneur visionnaire et fondateur de Poulina, premier groupe historique de la Tunisie, feu Abdelwaheb Ben Ayed, et une occasion pour confirmer l’amour et l’attachement du défunt à la culture et qui avait aussi pour objectif de promouvoir, de supporter toute la chaîne de production du livre en Tunisie : écrivains, éditeurs et libraires.