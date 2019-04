Avec le décès de feu Abdelwaheb Ben Ayed (groupe poulina), la Tunisie perd l’une des figures marquante de l’entrepreneuriat dans notre pays. Un parcours d’exception et un modèle dans le développement d’un groupe industriel diversifié aujourd’hui installé dans plusieurs pays d’Afrique, en Europe et en Chine.

Extraits des quelques unes de nos publications sur l’homme et son groupe.

L’hommage

Le coup de chapeau adressé au fondateur et président de Poulina Group Holding (PGH), absolument vibrant, a été un peu plus que cela, puisque le chef d’entreprise d’exception a été unanimement consacré comme un modèle dont les confrères et nouvelles générations d’entrepreneurs doivent s’inspirer.

Abdelwaheb Ben Ayed, mode d’emploi

En dépit de deux ouvrages ayant traité de la question (Made In Poulina de Abdelaziz Barouhi, et, surtout, Poulina, un management tunisien, de Héla Yousfi, Ewa FILIPIAK et Hervé BOUGAULT), on est loin de tout savoir sur Poulina Group Holding et, en particulier, sur son système de management. C’est pour cette raison que les responsables de l’organisation de la 25ème édition des Journées de l’entreprise (10-12 décembre 201 0, Sousse) ont programmé une intervention du président de PGH lors du panel traitant des défis auxquels l’entreprise tunisienne est confrontée en matière de gouvernance. Et à ce sujet, l’expérience de PGH est intéressante à la fois par le résultat auquel ce groupe est arrivé, c’est-à-dire le système de management dont il s’est doté, que par la démarche suivie pour y arriver.

Pour Abdelwaheb Ben Ayed, rien ne se jette, tout se transforme. Déjà lorsqu’on sort en laissant la lumière de nos bureaux, on est réprimandé. Dans toutes les filiales, on fait le tri des déchets, le plastique, le bois, le verre. Chaque déchet est ramassé séparément même l’acier. Par exemple, nous utilisons un mélange de bois et de déchets pour produire le compostage. Tout ce qui reste des poulets et qui n’est pas comestible, est mélangé à de la cire de bois. Au bout de 45 jours, il devient du fumier que nous utilisons dans les fermes de Poulina.

Poulina au Maghreb et en Afrique

Poulina En Chine

L’émergence de la Chine est mondiale et annonce de profonds changements à l’échelle planétaire. En nous y implantant, nous voulons en quelque sorte mettre la Chine dans le moteur de PGH pour le propulser plus haut et plus loin.

Poulina, diversifications

Poulina dans les nouvelles technologies

Abdelwaheb ben Ayed face aux difficultés

«Une semaine après la révolution, nous avons compris que tout allait changer. Nous avons donc décidé d’essayer de sauver ce qui pouvait l’être de l’industrie», se rappelle Abdelwaheb Ben Ayed.

