Le fournisseur mondial de câbles, fibres optiques, systèmes de câblage et d’applications dans l´industrie automobile et d´autres industries, Leoni Tunisie a remporté jeudi, le premier prix du “Tunisia investment Forum “, en tant que premier investisseur de l’année.

En totalité, quatre “Awards Fipa -Tunisia 2019 “, ont été remis par l’agence de promotion de l’investissement extérieur, aux entreprises étrangères installées en Tunisie. Il s’agit également, de l’entreprise française ” ACTIA ” spécialisée dans les systèmes d’ingénierie, du fabricant japonais de composants automobile, ” Yazaki “, et de la société italienne Benetton qui opère dans le domaine du textile et de l’habillement.

Par ailleurs, Diaspora award a été remise à Mohamed Malouche (TAYP), président de l’association des jeunes professionnels Tuniso-américains, qui ne cesse de poursuivre des opérations de démarchage et de promotion du site tunisien, afin d’attirer les investisseurs américains.

Ces prix ont été accordés en reconnaissance de la contribution exceptionnelle de ces entreprises dans le renforcement des liens de partenariat et leur engagement dans le développement économique durable de la Tunisie, a indiqué à l’Agence TAP, Hatem Essoussi, directeur principal de suivi et d’assistance des entreprises étrangères installées en Tunisie, à la FIPA.

Leoni Tunisie, filiale du groupe allemand du même nom, a réalisé le plus grand volume d’investissements dans le pays en 2019, avec un projet dans le domaine des réseaux de quatrième génération (4G), d’un coût de 50 millions d’Euros, sur 4 ans. Ce projet prévoit la création de 5 mille emplois, dont 1 000 emplois ont été déjà réalisés. Ainsi, la première partie du projet, située dans le site de Menzel Hayet à Monastir est actuellement, en phase de production et une autre a été réalisée à Sousse, à Sidi Bouali.

Le 2ème prix a été décerné à la société ACTIA, pour sa qualité d’investissement innovant. La société, filiale du groupe français ACTIA, dispose du plus grand centre de recherche et de développement, en Tunisie, avec 450 ingénieurs. En 2018, la société a réalisé un projet d’extension sur un autre site à Chotrana, qui a été inauguré au début de 2019. Elle compte recruter 750 ingénieurs.

Elle a aussi, crée la société ” ACTIA Afrique “, au sein de son centre de recherche, qui assurera l’exportation des services de recherche et de développement vers l’Afrique.

Le 3ème prix a été accordé à l’entreprise Yazaki, pour son investissement inclusif. Elle dispose de deux unités à Gafsa et à Bizerte, et a un programme d’extension en cours à Bizerte (faiseaux de câbles), qui prévoit la création de 2000 emplois. Idem, Yazaki compte créer de nouvelles unités et élargir des activités à d’autres régions.

Le 4ème award a été remporté par Benetton-Olimoia Group, pour la qualité ” investissement engagé “. La société italienne implantée en Tunisie depuis 1994, a quatre unités à Gafsa, à Kasserine, Tozeur et Monastir. L’activité de Benetton s’appuie sur la co-traitance, avec une centaine des entreprises. Actuellement, la société est en cours de phase de démarrage, après avoir fermé ses unités, à cause des difficultés vécues, durant la période de la révolution. L’attribution de ce prix est un hommage à la société Benetton pour l’inciter a se réinstaller en Tunisie et à revivre son expérience de la co-sous-traitance.

La cérémonie des awards FIPA-TUNISIA 2019, a été marquée par l’hommage rendu au fondateur de Poulina Group Holding, Abdelwaheb Ben Ayed (81 ans), décédé le 4 avril 2019, qui a été l’un des plus grands hommes d’affaires de la Tunisie et le père de l’aviculture moderne, ainsi qu’à l’opérateur téléphonique Huawei qui fête son 20ème anniversaire. La société chinoise Huawei a mené plusieurs opérations de promotion du site de la Tunisie.