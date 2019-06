“La Tunisie est plus que jamais dans les radars des investisseurs internationaux”, selon Zied Ladhari, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la tenue du forum investir en Tunisie, organisé les 20 et 21 juin à Tunis, Ladhari s’est félicité pour le dynamisme des investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie, rappelant qu’ils ont connu une croissance de 28% en 2018 par rapport à 2017.

Il a ajouté que pendant les quatre premiers mois de l’année 2019, les IDE en Tunisie ont aussi enregistré une croissance de 16%.

Cela démontre qu’il y a une vraie dynamique et un retour de confiance, estime-t-il.

“C’est le résultat d’un travail promotionnel comme le Forum investir en Tunisie et de plusieurs autres actions, comme les visites à l’étranger (France, Allemagne, Italie, Angleterre, Chine, Etats-Unis, Arabie Saoudite…) où l’on a rencontré des investisseurs pour leur expliquer les avantages d’investir en Tunisie, les incitations mises à leur profit ainsi que les opportunités dans les différents secteurs”, a-t-il dit.

Il poursuit en disant que c’est également le fruit d’un travail en termes de réformes, de simplification administrative et de modernisation de l’arsenal juridique.

D’après Ladhari, ces efforts ont permis d’améliorer le classement international de la Tunisie dans le rapport de Doing Business en lui faisant gagner 8 places et en la plaçant parmi les cinq premiers pays africains et les cinq pays arabes.

” Tout cela est positif pour améliorer la visibilité de la Tunisie comme un pays favorable aux investissements, qui réduit les obstacles et offre un meilleur accompagnement “, a-t-il souligné.

Le ministre du Développement indique que la mise en place de la plateforme digitale au niveau de l’Instance tunisienne d’investissement vise à mieux accompagner les investisseurs et à leur permettra d’accomplir toutes les formalités en ligne.

C’est un pas important dans la bonne direction qui va être élargi à l’APIA, l’APII et l’ONTT pour les investissements dans ces différents secteurs, pense-t-il.

Par ailleurs, Ladhari a indiqué que les trois conventions qui seront signées cet après-midi dans le cadre du forum investir en Tunisie avec les Allemands, les Chinois et les Turcs visent à améliorer la coopération en matière d’attraction des investissements directs étrangers et à multiplier les plateformes de coopération qui vont permettre de mieux accompagner les flux d’investissements.