Cinq accords ont été signés, vendredi 21 juin 2019 à Tunis, dans le domaine de l’investissement et de la coopération bilatérale, et ce en marge du Forum de l’investissement en Tunisie “TIF 2019”.

Ainsi, un mémorandum d’entente a été signé entre l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) et l’agence chinoise de promotion de l’investissement, dans le but d’instaurer un cadre institutionnel pour l’échange d’informations sur l’investissement.

La FIPA a également signé un protocole de coopération avec l’Association de coopération mixte entre la Turquie et la Tunisie, outre un accord de coopération triangulaire avec l’agence allemande de coopération internationale et l’association “Afkar”.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, le directeur général de la FIPA et les ambassadeurs de Chine et de Turquie à Tunis.

Ensuite, un accord a été signé entre l’Instance tunisienne de l’investissement et l’université Oxford Business Group, ainsi qu’un autre avec le Pôle technologique Monastir-EL Fejja.

Le ministre du Développement a déclaré à cette occasion que l’objectif de ces accords est de mobiliser des investissements de Chine, d’Allemagne et de Turquie et de renforcer davantage la coopération avec ces pays.

Il a évoqué la stratégie du gouvernement visant à encourager les tunisiens à l’étranger à investir dans le pays, par le biais des pépinières d’entreprises pour réaliser leurs propres projets.

Concernant le Forum de l’investissement, il a indiqué qu’il a accueilli plus de 1 200 entreprises de 45 pays, et que la Tunisie demeure attractive pour l’investissement étranger qui s’est accru de 16% au premier trimestre de l’année 2019 par rapport à l’année 2018.

S’agissant des difficultés liées à la mobilisation des IDE, Ladhari a souligné que le gouvernement s’efforce de réformer davantage le système juridique et de mettre à niveau le système administratif à travers la mise en place d’une plateforme électronique dédiée aux investisseurs.