À l’initiative de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA en anglais), la 20ème édition du Forum de l’investissement en Tunisie, qui s’est déroulé les 20 et 21 juin 2019 à Tunis, visait à présenter les opportunités d’investissement et les enjeux économiques à venir en Tunisie.

En présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, environ 1 200 participants ont assisté à la cérémonie officielle dont les membres du gouvernement, des décideurs tunisiens, et les représentants d’institutions financières et d’investissement africains et internationaux.

Placé sous le thème «La Tunisie à l’avant-garde de l’intelligence artificielle», le forum s’inscrivait dans le cadre des actions du gouvernement pour la promotion du pays en tant que référence en matière de TIC et d’intelligence artificielle.

Faisant partie des plus fortes pénétrations Mobile Internet en Afrique, selon Speedtest Global Index et disposant d’une main-d’œuvre jeune et qualifiée, près de 3.500 entreprises étrangères ont choisi de s’établir sur le sol tunisien afin d’y faire des affaires.

Principal partenaire commercial de la Tunisie, Huawei n’a cessé de renforcer son engagement dans le pays ces dernières années. À cette fin, la FIPA a donc attribué à Huawei Tunisie le “Prix de contribution exceptionnelle“ pour ses 20 ans d’existence sur le territoire tunisien, en reconnaissance à leur participation positive au développement des liens bilatéraux.

A cette occasion Spark Zhang, directeur général de Huawei Tunisie, n’a pas manqué de souligner que «depuis 20 ans, nous avons constaté le changement par lequel est passée la Tunisie. Ce changement est remarquable. Et nous nous réjouissons que Huawei et le gouvernement tunisien puissent continuer à travailler ensemble afin d’accompagner le pays dans sa transformation digitale et d’en faire un hub régional en matière de TIC. Nous sommes également fiers d’être un partenaire stratégique de la Tunisie dans le cadre de sa politique de développement numérique, en l’occurrence “Tunisie Digitale 2020“, à laquelle nous accordons une importance particulière».

Pour sa part, Mark Xue, vice-président des affaires publiques de Huawei, dira: «La Tunisie a bénéficié d’un vivier très qualifié de talents dans le secteur des TIC. Pour la formation des talents, nous avons mis à disposition trois programmes en Tunisie, à savoir “Seeds for the Future“, “Huawei ICT Academy“ et “Concours Huawei ICT“. Ces programmes aideront la Tunisie à former 10 000 TIC talents au cours des cinq prochaines années. Nous avons apprécié les efforts constants des autorités tunisiennes pour faire du pays une destination d’investissement attrayante aux niveaux régional et mondial».

