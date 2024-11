Huawei, Green Power Technologie et Watany Group Energy ont participé à la seizième édition du Salon International de la Construction et du Bâtiment CARTHAGE, qui se tient du 18 au 24 novembre 2024 au Parc des Expositions du Kram.

Ce salon a rassemblé plus de 200 entreprises exposantes, comprenant des producteurs, des industriels, des fabricants, des représentants commerciaux et des distributeurs de produits et d’équipements de construction. Il est considéré comme un événement majeur dans la région du Maghreb, attirant de nombreuses grandes entreprises, tant tunisiennes qu’étrangères.

Ce salon, organisé tous les deux ans par la Société des Foires Internationales de Tunis en collaboration avec la Fédération Nationale du Bâtiment (FNB-UTICA) et le centre Technique des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (CTMCCV), a pour objectifs de valoriser l’évolution du secteur de la construction et des travaux publics.

Cet événement rassemblant l’ensemble des métiers liés au secteur de l’énergie, a mis en lumière les dernières innovations. Il a visé également à développer et encourager les relations commerciales ainsi que les partenariats, tout en proposant des services pour diversifier les sources d’approvisionnement, promouvoir l’exportation, accroître le volume des ventes et renforcer l’image de marque des entreprises participantes.

Huawei, le leader chinois des télécommunications, a renforcé sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’énergie grâce à une vaste gamme de solutions technologiques. L’entreprise propose des solutions photovoltaïques sur mesure, répondant aux besoins variés des particuliers et des entreprises, couvrant ainsi les secteurs résidentiel, commercial, industriel et les grandes centrales.

À cette occasion, Mme Farah Khalfaoui, Channel Manager pour le Digital Power Business chez Huawei Tunisie, a déclaré : ” Notre participation vise à développer le secteur de la construction et des travaux publics et présenter nos solutions intelligentes aux participants de ce salon. Ensemble, nous avançons vers une nouvelle étape dans la promotion de l’énergie solaire en Tunisie, contribuant ainsi à atteindre les objectifs nationaux de durabilité énergétique.”

Huawei collabore étroitement avec Green Power Technologie, son partenaire à valeur ajoutée (VAP) et son distributeur tunisien, Watany Group Energy, pour commercialiser ses solutions photovoltaïques avancées.

En tant que fournisseur mondial de solutions photovoltaïques, de gestion de l’énergie et d’e-mobilité, Green Power Technologie a renforcé son engagement en Afrique grâce à sa compréhension approfondie du marché, à son accompagnement personnalisé et à son expertise technique unique, en effet, GPT propose une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, incluant la formation, l’assistance à la mise en service et le dépannage, a commenté M. Hugo Sourdrille, Directeur Régional en Afrique de Green Power Technologie.

De son côté, Mme Hayfa Baatout, Co-CEO de Watany Group Energy, a exprimé : “Nous proposons les produits et équipements photovoltaïques les plus efficaces des plus grandes marques mondiales, notamment Huawei. Nous garantissons des solutions adaptées aux besoins de nos clients et offrons des services après-vente de haute qualité ainsi qu’une chaîne d’approvisionnement fiable pour faciliter l’exécution rapide des projets d’énergie solaire photovoltaïque. Notre participation au Salon International de la Construction et du Bâtiment Carthage 2024 a visé à présenter des solutions intelligentes pour collecter et traiter les informations afin de prendre des décisions éclairées qui contribuent à améliorer le secteur de la construction et des travaux publics”.

À propos de Huawei

Huawei est un leader mondial des solutions de TIC. A la recherche de toute innovation répondant aux besoins des clients, l’entreprise s’engage à améliorer l’expérience des clients et à créer un maximum de valeur.

Huawei est présent dans plus de 170 pays dans le monde, avec 12 bureaux régionaux, 14 bureaux R&D et 36 centres d’innovation.

solar.huawei.com

À propos de Watany Group Energy

Watany Group Energy est un distributeur de matériels photovoltaïques, offrant les produits les plus performants des plus grandes enseignes du monde, et garantissons des solutions adéquates aux besoins de ses clients.

Watany Group Energy met à la disposition de ses clients ses connaissances, sa qualité de SAV et sa chaîne d’approvisionnement fiable pour faciliter l’achèvement rapide des projets solaires photovoltaïques.

www.watany-group-energy.com