Le président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, Mokhtar Ben Nasr, a annoncé, vendredi 16 novembre, la décision de geler les avoirs et les ressources économiques de 23 personnes liées au terrorisme. Cette décision a été publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

“Les noms des 23 personnes concernées par le gel des avoirs ont par ailleurs été publiés sur le site officiel de la Commission avec les chefs d’inculpation qui leurs sont attribués et la date à laquelle ils ont commis les opérations terroristes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Présidence du gouvernement à la Kasbah.

Ben Nasr a indiqué que la Tunisie a réalisé des étapes importantes dans la modernisation de sa structure juridique et institutionnelle, avec la mise en place d’un système national pour lutter contre le financement du terrorisme.

Il a précisé, dans ce sens, que la décision de gel des avoirs des personnes concernées a été prise conformément aux critères internationaux mentionnés dans les 40 recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), et plus précisément dans la recommandation n°6 relatif aux sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme.

Cette procédure permettra, selon Ben Nasr, de réhabiliter la Tunisie afin de sortir de la liste des pays soumis au contrôle du GAFI.