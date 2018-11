Les défis auxquels sont confrontés les pays des deux rives de la Méditerranée peuvent constituer un moteur pour concevoir une nouvelle approche de coopération et de solidarité méditerranéenne. C’est ce qu’a affirmé, vendredi 16 novembre, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi.

Intervenant lors de la conférence sur les “Politiques économiques, intégration du commerce et création d’emplois durables : une vue des pays méditerranéens”, organisée à Gammarth (banlieue nord de Tunis), il a précisé que cette collaboration pourrait dans un premier plan être financière et technique.

S’agissant de la coopération technique, le gouverneur de la BCT a évoqué le rôle que devront jouer les Banques centrales en tant que régulateurs avec l’émergence spectaculaire des Fintech (start-up innovante qui utilise la technologie pour repenser les services financiers et bancaires).

“L’arrivée sur le marché des Fintech et leur vitesse de propagation vont engendrer de profonds changements du paysage financier”, a-t-il souligné. Et que ce progrès technologique a un impact positif sur la qualité, l’accessibilité au service financier et l’inclusion financière.

Et El Abassi de rappeler que les économies méditerranéennes sont moins bien intégrées entre elles qu’il y a 15 ans. Les résultats d’une étude récente de la COFACE (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, avril 2018) ont révélé que “malgré le doublement du volume des exportations au sein de la région entre 2001 et 2016, leur poids relatif au total des exportations a reculé”.

De son côté, le président du Comité exécutif de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), Senén Florensa, a mis l’accent sur le rôle clé des banques centrales dans la stabilité macroéconomiques des pays des deux rives.

“Une concertation et une coordination entre les gouverneurs des banques centrales de la région constitue, aujourd’hui, une nécessité dans une conjoncture économique globalisée”, a-t-il souligné.

La 4ème édition de cette conférence euro-méditerranéenne constituera une occasion pour identifier les opportunités à même de garantir les fondements d’une croissance économique porteuse et créatrice d’emplois.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le gouverneur de Bank Al-Maghrib (Maroc), Abdellatif Jouahri, a annoncé qu’une réunion des gouverneurs des Banques centrales des pays maghrébins sera organisée samedi 17 novembre à Tunis.

“Les gouverneurs des Banques centrales des pays de l’UMA se pencheront sur les obstacles qui entravent le processus d’intégration économique dans la région et de mettre en place une feuille de route qui permettra d’élaborer une nouvelle vision pour le renforcement des échanges maghrébins”, a souligné le gouverneur de la Banque centrale marocaine.

Il est à noter que événement est co-organisé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), la Banco de Espagna et l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed – Barcelone).

Les travaux de cette conférence qui se tiendront à huit-clos, seront axés sur le rôle des banques centrales de la région méditerranéenne dans la stabilité macroéconomique et financière ainsi que la croissance économique.