Le Conseil bancaire et financier (CBF) annonce que les établissements bancaires et financiers tunisiens (leasing et factoring), publics et privés, ont décidé de se mobiliser afin de réunir des fonds au profit du peuple palestinien eu égard à la tragédie qu’il traverse actuellement. Ces fonds seront reversés dans leur totalité au Croissant Rouge tunisien (CRT).

Les banques membres du CBF contribueront en premier lieu à alimenter ce fonds. En second lieu et afin de permettre à leurs clients de participer à cet élan humanitaire, un vaste dispositif va être déployé pour faciliter les dons des citoyens désireux de prendre part à l’opération à travers tous les modes de paiements suivants :

1/Virement ou versement en espèces directement sur le compte ouvert à cet effet « DONS GAZA PALESTINE » au profit du CRT

RIB 1 : N° 03 135 120 0101 001948 17

RIB 2 : N° 05 001 0000275045462 26

2/Paiement via TPE : les banques fourniront également le Croissant rouge en TPE afin de faciliter l’encaissement des contributions des citoyens, au niveau des points mis à disposition par le croissant rouge destinés pour la collecte de fonds.

3/Dons en ligne pour le compte du croissant rouge : l’url sera communiquée sous peu