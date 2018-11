Les travaux de la conférence sur les “Politiques économiques, intégration du commerce et création d’emplois durables : une vue des pays méditerranéens “, se sont ouverts, vendredi à Gammarth.

La conférence, co-organisé par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), la Banco de Espace et l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed – Barcelone), sera axée sur le rôle des banques centrales de la région méditerranéenne dans la stabilité macroéconomique et financière ainsi que la croissance économique.

Les gouverneurs des Banques Centrales de Tunisie, d’Espagne, du Maroc, d’Algérie et de Libye, ainsi que les représentants de haut niveau des Banques Centrales de France, d’Italie, de Malte et de la Banque centrale européenne (BCE), se pencheront, également, sur les moyens d’améliorer la création d’emplois durables. Il s’agit en outre d’identifier la manière dont les politiques macroéconomiques et microéconomiques pourraient favoriser les chaînes de valeur nationales entre les entreprises internationales et les PME.

” Cette conférence sera une opportunité pour renforcer le dialogue entre les gouverneurs et les hauts représentants des banques centrales de la Région afin d’échanger les points de vue sur la manière de relever certains des défis les plus pressants, dans une région méditerranéenne de plus en plus interdépendante “, souligne la BCT.