Sur la semaine écoulée, l’actualité économique en Tunisie a été marquée par des annonces liées au financement de la transition énergétique, la dernière photographie disponible du commerce extérieur, et de nouvelles données monétaires publiées à partir des indicateurs de la Banque centrale. Côté emploi, les derniers chiffres de chômage restent ceux du T3 2025.

Transition énergétique : dispositifs de garantie et indicateurs sectoriels

Le 18 décembre 2025, une convention de partenariat a été annoncée autour d’un mécanisme de garantie visant à soutenir des investissements d’entreprises dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (accord mentionnant l’ANME et la SOTUGAR, et la réactivation d’un fonds de garantie).

En parallèle, les indicateurs institutionnels affichés par le ministère en charge du secteur mentionnent notamment un taux d’indépendance énergétique de 35% à fin octobre 2025 et une puissance installée en énergies renouvelables de 814 MW à fin octobre 2025.

Exportations : dernier point officiel disponible sur 11 mois 2025

Selon le communiqué INS « Commerce extérieur aux prix courants, novembre 2025 » (édition du 11 décembre 2025), sur les onze premiers mois de 2025, les exportations atteignent 57.916,6 MD, contre 57.056,9 MD sur la même période de 2024, tandis que les importations atteignent 78.085,1 MD (contre 73.815,4 MD).

Banques et liquidités : réserves et masse monétaire signalées fin décembre

Le 27 décembre 2025, des données relayées à partir des indicateurs BCT font état de réserves de change à 25 475 millions de dinars au 26 décembre, couvrant 108 jours d’importations (contre 25 272 MD et 107 jours au 22 décembre).

À titre de repère complémentaire sur le secteur bancaire en 2025, une analyse publiée en octobre 2025 indique une progression des dépôts et une liquidité jugée « satisfaisante » au premier semestre 2025 (dépôts +8,8% à fin juin 2025, selon la même source).

Emploi : derniers chiffres INS (T3 2025) et activité de recrutement

Le dernier communiqué INS disponible sur l’emploi/chômage (T3 2025, publié le 15 novembre 2025) indique un taux de chômage de 15,4% (contre 15,3% au T2 2025), avec 653,7 mille chômeurs.

