Le secteur bancaire tunisien, dans un contexte marqué par des défis internationaux persistants, a continué à consolider ses indicateurs prudentiels, selon la 11ᵉ réunion du Comité de Surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises financières.

Créé en vertu de l’article 85 de la loi n°2016-35 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ce comité, réuni le lundi 6 octobre 2025 au siège de la BCT, a examiné la conjoncture économique et financière ainsi que la situation du secteur bancaire, du marché financier, des assurances et de la microfinance, indique un communiqué publié mercredi à Tunis.

Ratios prudentiels et liquidité : des niveaux jugés satisfaisants

Le secteur bancaire a enregistré un ratio de solvabilité moyen de 14,2 % et un ratio Tier 1 de 11,6 %, permettant la constitution d’une marge de fonds propres de 4 %.

Soutenu par une progression des dépôts de 8,8 % à fin juin 2025, il a maintenu une position de liquidité jugée satisfaisante au cours du premier semestre.

Cependant, l’activité du crédit a marqué un ralentissement sur les huit premiers mois de 2025, avec un taux d’accroissement limité à 1,1 %, touchant notamment le secteur privé et les particuliers.

La part des actifs non performants est passée à 15 % en juin 2025, contre 14,4 % en décembre 2024.

Marchés financiers : performance soutenue du TUNINDEX

L’indice TUNINDEX a progressé de 24,6 % en septembre 2025 par rapport à fin 2024.

Le volume des échanges sur la cote de la Bourse a, lui, bondi de 88 % sur un an.

Les actifs nets des OPCVM ont atteint 9,177 milliards de dinars (MD) en septembre 2025, contre 7,004 MD à fin 2024, soit une hausse de 31 %.

Les émissions sur le marché primaire ont également augmenté, tout en restant centrées sur les émissions du Trésor.

Assurance et microfinance : poursuite de la consolidation

Le secteur des assurances a enregistré une hausse de 10,8 % du chiffre d’affaires en 2024, atteignant 3,8 milliards de dinars.

Les placements se sont établis à 9,9 milliards de dinars, avec des taux moyens de couverture de la marge de solvabilité et des provisions techniques respectivement de 307,3 % et 105,9 %.

Le secteur de la microfinance poursuit sa contribution à l’inclusion financière avec 805 000 bénéficiaires de microcrédits et un encours global de 2,6 milliards de dinars à fin mars 2025.

Le portefeuille à risque à 30 jours s’est établi à 3,5 %, et le ratio de solvabilité consolidé des institutions de microfinance (IMF SA) à 24,1 % en 2024.

Vers un renforcement de la coordination prudentielle

Les membres du comité — le Gouverneur de la BCT (président), la représentante du ministère des Finances, les présidents du CMF et du CGA, ainsi que le directeur général de l’ACM — ont salué la résilience du système financier tunisien et de l’économie nationale.

Ils ont appelé à consolider les prémices de reprise économique observées au premier semestre 2025 et à stimuler l’investissement et l’épargne.

Le comité a insisté sur la nécessité de maintenir une approche prudente de couverture des risques, de renforcer les fonds propres et de poursuivre la convergence vers les standards internationaux, tout en tenant compte des spécificités du système financier tunisien.