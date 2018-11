La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi sur une note positive. L’indice de référence s’est apprécié de 0,27%, à 7 272,91 points, dans un faible volume d’affaires de 3,698 MD, selon MCP.

La balance des variations a affiché 37 hausses contre 20 baisses.

Le titre SANIMED s’est offert la meilleure performance de la séance, malgré la faiblesse des échanges. L’action s’est hissée de 5,94%, à 2,14 D, suivi par le titre CIMENTS DE BIZERTE qui a affiché un gain de 5,63%, à 1,50 D.

Le titre SERVICOM a, quant à lui, enregistré le plus fort volume de la séance, traitant 0,667 MD de ses capitaux et finissant la séance boursière à 1,89 D.

Dans le vert, on note également la progression des deux titres ELETROSTAR et SOPAT marquant respectivement un rebond de 5,51% et 4,19% à 1,53 D et 1,74 D.

Dans le rouge, le titre STIP a enregistré une perte de 4,37% à 1,31 D, tout comme les deux titres ASSURANCES SALIM et SOTRAPIL qui ont reculé de 2,98% à 31,87 D et 15,60 D.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a baissé de 2,74% à 12,40 D suivi par le titre BH qui s’est déprécié de 2,34%, terminant la séance à 14,60 D.