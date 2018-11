Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a reçu, lundi 12 courant, Jean-Marc DEFAYS, président de la Fédération internationale des professeurs de Français (FIPF).

L’entretien a porté sur la place de la langue française dans l’enseignement supérieur en Tunisie.

Ils ont évoqué, par la même occasion, les préparatifs pour l’organisation du 15ème congrès mondial de la FIPF en 2020 à Nabeul en Tunisie et la participation des établissements universitaires concernés par l’enseignement de la langue française à ce congrès.

L’entretien a permis également de passer en revue la coopération entre la FIPF et le réseau des Centres de Carrière et de Certification des Compétences (4C), notamment en matière de formation certifiante en langue française et la coopération à l’élaboration d’une étude approfondie au sujet de l’enseignement du français en tant langue mais aussi en tant que support pédagogique en Tunisie en se penchant sur l’état des lieux et les besoins en formation des formateurs et d’innovation pédagogique.

Il est à noter qu’au cours de la même année 2020 se tiendra à Tunis le 19ème sommet de la Francophonie qui coïncidera avec le 50ème anniversaire de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).