Le salon de l’emploi dans le textile et l’habillement aura lieu, le 15 novembre 2018, au Palais des expositions du Sahel à Monastir.

L’événement connaître la participation de 80 entreprises actives dans le domaine du textile et de l’habillement et 500 demandeurs d’emploi.

Il est organisé par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) à Monastir, en partenariat avec l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (URICA), la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) outre le Pôle technologique de Monastir, déclare à l’agence TAP le chef du bureau de l’emploi et du travail indépendant, chef du projet de programme de partenariat dans le secteur du textile et de la confection, au gouvernorat de Monastir, Mohamed Gabouj.

Au total, 80 espaces (de 3 m x 3 m chacun) seront réservés aux participants. Ils abriteront les rencontres individuelles entre les représentants des entreprises économiques et les demandeurs d’emploi. Un autre pavillon sera dédié aux conférences qui seront axées notamment sur “la responsabilité de l’entreprise dans le suivi des nouveaux recrus”.

Les candidats qui auront reçu des promesses d’emploi bénéficieront, immédiatement, d’une session de formation dans la spécialité correspondante telle que le textile technique, la qualité, la sérigraphie, le modélisme et la finition. Lesquelles spécialités ont été approuvées par les professionnels et les établissements de l’enseignement supérieur et professionnel.