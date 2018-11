Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a rencontré lundi à Palerme (Italie) le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Ghassen Salamé.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a permis d’examiner les développements du dossier libyen et les échéances envisagés dans le processus du règlement politique en Libye, et plus particulièrement les préparatifs de la conférence nationale libyenne prévue au début de l’année 2019 en Libye.

Les rencontres entre le ministre des Affaires étrangères et le chef de la MANUL sont quasi-régulières, la dernière en date étant le 7 novembre courant au siège du ministère des Affaires étrangères.

Khemaïes Jhinaoui accompagne le président de la République, Béji Caïd Essebsi, en Italie pour participer à la Conférence internationale sur l’avenir de la Libye qui se déroule les 12 et 13 novembre 2018 à Palerme.