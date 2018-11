Dans son rapport du mois d’octobre 2018 sur la conjoncture économique, l’évolution des indicateurs économiques et les perspectives à moyen terme, la banque Centrale de Tunisie que l’activité économique a continué à progresser à un rythme positif au cours du troisième trimestre 2018 et ce, en relation principalement avec la bonne performance du secteur touristique et des services connexes.

Ainsi et aux prix constants de 2010, la croissance économique attendue au troisième trimestre 2018 serait de l’ordre de 2,6% en glissement annuel (G.A) tirée essentiellement par les bonnes performances du secteur touristique.

Détente de l’inflation au mois de septembre 2018 pour s’établir à 7,4% en G.A contre 7,5% un mois auparavant alors que l’inflation sous-jacente « hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés » a progressé à un rythme soutenu de 8,8% en G.A. contre 8,6% en août.

Les projections à court terme tablent sur une reprise de l’inflation au 4e trimestre 2018 à 7,6% contre 7,5% au 3e trimestre 2018. En moyenne sur l’année, l’inflation serait de l’ordre de 7,5% contre 5,3% en 2017. Néanmoins, à moyen terme, une atténuation graduelle de d’inflation est attendue pour s’établir à 6,7% en 2019 et 6% en 2020.

Poursuite de l’aggravation du déficit courant, au terme des neuf premiers mois 2018, sous l’effet de l’élargissement important du déficit commercial.

Les crédits à l’économie se sont ressentis des mesures de resserrement de la politique monétaire et continuent à décélérer pour atteindre 10,3% en G.A. en septembre 2018.

Légère atténuation des besoins des banques en liquidité, ce qui a contribué à une baisse de l’intervention de la Banque centrale sur le marché monétaire. Le TMM s’est établi, en septembre 2018, à 7,29% après 7,25% en août dernier.