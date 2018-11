La plupart des composantes du projet de développement intégré dans la délégation de Jedliane (gouvernorat de Kasserine) sont presque achevées.

Il reste deux composantes récemment mises en chantier: la construction d’un centre de collecte et de distribution des produits agricoles et la création d’une zone verte dans la cité Al Intilaka au centre-ville, déclare le délégué de Jedliane, Mohamed Labidi.

Le projet de développement intégré dans la délégation de Jedliane a été lancé, en 2015, par le Commissariat général du développement régional au ministère du Développement, pour un coût total estimé à 5,244 millions de dinars, a indiqué Labidi.

Le programme comprend également une vingtaine de projets productifs dans le secteur de l’artisanat au coût de 200.000 dinars (projets en cours d’attribution) et la formation de 100 bénéficiaires dans le domaine des petits métiers, de l’agriculture et de l’artisanat au coût de 200 mille dinars.

La construction d’un espace industriel pour un coût estimé à 700.000 dinars a atteint un taux de réalisation de 95%. Le projet de construction d’un village de l’artisanat d’un coût de 600 mille dinars a été retenu provisoirement. Tandis que le taux d’avancement des travaux de construction d’un centre de collecte et de distribution de produits alimentaires d’une valeur de 900 mille dinars n’a pas dépassé les 20%.

Une enveloppe de 891.000 dinars a été allouée à l’aménagement de la route rurale Daassa-Aouailia, sur 6 km, et la route rurale reliant El Oueslatia et la zone irriguée, sur 1 km dont les travaux ont été parachevés.

La composante des équipements collectifs, qui a coûté 390 mille dinars, comprend la construction d’un centre de santé de base catégorie 2, dans la localité de Zlafna-Haouala (Imada de Mehrza), et la création d’une zone verte, dans la cité Al Intilaka, avec un taux d’avancement d’environ 20%.

Le projet de développement intégré dans la délégation constitue un apport important pour la délégation, en alliant formation, emploi et loisirs. Il favorise le développement de l’infrastructure de base pour certaines zones rurales reculées de Jedliane et la création d’un établissement de santé et de petites et moyennes entreprises qui vont créer de l’emploi pour un nombre important de chômeurs, a souligné Labidi.