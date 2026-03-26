Des projets publics sont en cours de réalisation dans le gouvernorat de Siliana, moyennant une enveloppe de 19,6 millions de dinars, dans le cadre du programme régional de développement intégré.

Il s’agit, notamment, des travaux d’approvisionnement en eau potable des zones Msehla et Errhamna à Errouhia (à 95%) et de la cité Al Hayet à Bou Rouis (80%), outre la réhabilitation du quartier populaire Boujlida à Laroussa (20%), a indiqué à l’Agence TAP, Kamel Sadki, coordinateur régional du programme.

L’opération de raccordement des habitants au réseau d’eau potable à Douar El Kharoubi à Siliana-Sud et à Madounia et Meftahia relevant de la délégation de Makther ont atteint, respectivement, 20% et 90%, a-t-il ajouté.

Parallèlement à l’asphaltage du circuit agricole Sod Nchem à Bou Rouis (4,9 Km), un appel d’offre pour l’aménagement des pistes rurales El Alia et Ouled Amor à El Krib sera lancé prochainement.