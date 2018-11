Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a reçu, jeudi 1er novembre au siège du département, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, qui effectue sa première visite en Tunisie depuis sa prise de fonction en mars dernier.

A l’issue de l’entretien, Jhinaoui a déclaré que cette visite s’inscrit dans le cadre de la dynamique des relations tuniso-néerlandaises depuis la visite des chefs de gouvernement du Benelux en 2016 à Tunis ainsi que la visite du chef du gouvernement, Youssef Chahed, à La Haye, Bruxelles et Luxembourg en avril dernier.

Selon Jhinaoui, l’entretien a porté sur le développement des relations privilégiées tuniso-néerlandaises, relevant que la coopération entre les deux pays est historique et concerne plusieurs domaines.

Ils ont également évoqué les moyens de mettre en application et d’assurer le suivi du mémorandum d’entente signé par le chef du gouvernement lors de sa visite à La Haye en avril dernier, a-t-il indiqué, précisant que ce document vise à renforcer les relations de coopération dans des secteurs vitaux pour la Tunisie, tels que l’agriculture, la sécurité, le transport et les TIC.

La rencontre a également permis de passer en revue l’évolution de la transition démocratique en Tunisie et les défis que connaît le pays, notamment dans le domaine économique, a-t-il soutenu, formant le vœu de voir les Pays-Bas poursuivre leur soutien à la Tunisie pour lui permettre de faire face à ces défis.

“Nous aspirons à ce que ce pays ami soit la voix de la Tunisie auprès des institutions de l’Union européenne”, a-t-il encore souligné.

La question du chômage, notamment celui des diplômés de l’enseignement supérieur, la situation en Libye et les moyens de parvenir à un règlement pacifique dans ce pays, ont été au centre de l’entretien, a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

Il ajouté qu’un nouveau mémorandum d’entente a été signé par les parties tunisienne et néerlandaise sur les concertations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

“Les Pays-Bas siègent en tant membre non-permanent du Conseil de sécurité et la Tunisie aspire à être membre non-permanent en 2020”, a-t-il dit, relevant que les deux pays partagent les mêmes priorités au Conseil de sécurité.

Pour sa part, le chef de la diplomatie néerlandaise a déclaré que “la Tunisie est un partenaire précieux dans une région en proie aux turbulences”, soulignant la volonté de son pays de continuer à intensifier la coopération bilatérale.

“Les Pays-Bas œuvreront à consolider la transition démocratique, à la promotion de la croissance économique et à la lutte contre la migration clandestine et le terrorisme”, a-t-il promis, soulignant que son pays est déterminé à encourager la Tunisie à poursuivre la mise en œuvre de sa Constitution et à instaurer la décentralisation et le développement de l’Etat de droit.

Il a fait part de la collaboration étroite engagée à cet effet avec des organisations telles que les Nations unies et le VNG International (agence de coopération internationale de l’Association des communes néerlandaises (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG).

Selon le chef de la diplomatie néerlandaise, la coopération avec la Tunisie est aussi économique, faisant allusion au programme des réformes lancé dans ce domaine par la Tunisie.

Stef Blok a, par ailleurs, fait savoir qu’il aura un entretien avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, outre des rencontres avec des jeunes et des représentants de la société civile.