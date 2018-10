La Tunisie a adopté, depuis longtemps, une politique énergétique fondée sur la promotion de l’efficacité énergétique dans divers milieux et dans tous les secteurs.

Dans le cadre des multiples initiatives promues récemment par le gouvernement, le gouvernorat de Tozeur sera au centre d’un projet pilote qui vise à le rendre un ami de l’environnement à travers un plan qui envisagera une réduction de la consommation de plus de 20% dans le secteur de l’habitat.

Une conférence, qui sera ouverte ce vendredi 2 novembre par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, et le gouverneur de Tozeur, Salah Mtiraoui, donnera le lancement officiel dudit projet.

La demi-journée de travail organisée à Tozeur visera à fournir un espace d’information aux différents acteurs du domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

En donnant suite aux initiatives gouvernementales pour la croissance et l’emploi, le ministère de l’Industrie organise cette conférence avec l’ANME et l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Les divers acteurs économiques aux niveaux local, régional, national et international sont invités à l’événement qui accueillera environ 150 représentants de différentes structures centrales et régionales concernées.

Les participants seront informés à propos des mesures que le gouvernement est en train d’adopter au niveau national pour développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Les plans d’action dans ce domaine et les spécificités du gouvernorat de Tozeur seront mis en évidence, ainsi que les expériences internationales les plus réussies dans la mise en œuvre de plans régionaux pour le développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Parmi les objectifs de cette journée, il y aura aussi la sensibilisation des acteurs locaux et régionaux, afin qu’ils puissent stimuler une participation effective de toutes les parties prenantes et ainsi garantir la bonne mise en œuvre des programmes nationaux.

La politique avant-gardiste de la Tunisie dans le domaine de l’efficacité énergétique a été reconnue à l’échelle internationale et la Banque mondiale l’a classée, dans son dernier rapport parue en 2017 et relatif à l’année 2016, à la 18ème place sur 111 pays.

Pour respecter l’Accord de Paris sur les changements climatiques, le pays oriente ses efforts sur la réduction de l’intensité carbone de 41% d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010.

Afin d’honorer ces programmes, le gouvernement a approuvé plusieurs procédures et mesures qui traduiraient ces objectifs en plans d’action clairs. Les phases pilotes de certains projets seront entamées au gouvernorat de Tozeur.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la conférence qui comprendra un atelier de présentation des objectifs nationaux en matière d’énergie et un autre atelier dédié au gouvernorat de Tozeur -avec une présentation des spécificités de la région et de son potentiel énergétique, ainsi qu’une présentation des différents projets et programmes qui seront mis en œuvre dans le cadre de l’initiative gouvernementale visant à rendre Tozeur un gouvernorat ami de l’environnement.