Le PDLI (Plan de développement local intégré) est financé par l’Union européenne pour un montant de 60 millions d’euros, dont 9 millions d’euros sont attribués au BIT en gestion déléguée pour assurer l’appui technique aux communes.

La majeure partie du financement est consacrée aux infrastructures et équipements répondant aux besoins de base des communes concernées. Ces investissements sont délégués à l’AFD, mis en œuvre à travers la CTSCL et devrait autant que possible se référer à l’approche pilote initiée par l’accompagnement technique du BIT.

Cette approche est basée sur les principes de la concertation au niveau local autour de la maîtrise d’ouvrages communaux, de la mise en œuvre rapide d’actions concrètes et pertinentes, et de l’intégration de mesures d’accompagnement liées à la valorisation des ressources locales (AGR).

Elle se veut démonstrative, basée sur un climat de confiance et d’appropriation, en vue de financements plus conséquents, y compris sur fonds de l’Etat.

Les modes de mise en œuvre du présent projet garderont donc une certaine autonomie, tout en impliquant très étroitement les partenaires locaux et régionaux, et les infrastructures réalisées seront davantage considérées comme un moyen d’introduire de nouveaux concepts d’une fin en soi.

Dans le cadre de la communalisation du territoire, 86 nouvelles communes ont été créées qui nécessitent une attention particulière afin d’assurer leur mise en fonctionnement. Le PDLI va intervenir dans 30 communes, dont 22 nouvelles situées dans 4 gouvernorats frontaliers de l’intérieur du pays: Tataouine, Gafsa, Kasserine et Jendouba.

Compte tenu de son approche et des moyens disponibles, le BIT interviendra dans 12 communes réparties sur les 4 gouvernorats.

Dans le cadre de l’appui aux équipes communales bénéficiaires, l’intervention du projet IPDLI (composante BIT/EU), la présente intervention a pour objectif le soutien des équipes communales dans le repérage des avantages compétitifs de leurs territoires, la formulation d’une vision concertée et l’identification des leviers de développement de la commune, ainsi que la formulation d’un plan de développement local pour la période 2018-2021.

Ce plan de développement communal permettra, dans une seconde étape aux équipes communales, de formuler leurs programmes d’investissement.

Dans ce sens, l’équipe du projet IPDLI organise des ateliers d’accompagnement et appui aux 12 communes concernées, sur les 4 gouvernorats (octobre – décembre 2018).