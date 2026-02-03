La Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) lance en 2026 une année jubilaire marquant son cinquantième anniversaire, ponctuée d’une série de manifestations destinées à renforcer son ouverture vers les universités et à intégrer l’innovation dans l’action municipale.

Fondée le 17 novembre 1976 sous le nom de « Fédération nationale des villes tunisiennes », l’institution a adopté sa dénomination actuelle en 2020 après une révision de ses statuts. Malgré la dissolution des conseils municipaux en 2023, la FNCT a poursuivi ses missions d’appui aux collectivités locales, assurées par les secrétaires généraux et chargés de gestion des communes.

Au fil des cinq décennies écoulées, la Fédération a accompagné des dizaines de communes à travers le territoire national dans l’amélioration des services publics, la mise en œuvre de politiques nationales et le renforcement du développement économique et social local.

À l’occasion de ce jubilé, la FNCT entend consolider ses partenariats nationaux et internationaux tout en réaffirmant son engagement en faveur d’« une Fédération d’excellence, rayonnante et innovante, au service de municipalités développées et capables de répondre aux attentes des citoyens ». L’implication accrue des milieux académiques et de recherche constituera un axe stratégique pour ancrer l’innovation dans la gouvernance locale.