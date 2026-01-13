Un atelier de formation visant à améliorer la gestion financière des communes s’est tenu récemment à Hammamet, à l’intention des accompagnateurs financiers locaux.

Organisée par la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT), la formation avait pour principal objectif de renforcer les capacités des participants en matière de finances locales.

Les travaux ont porté sur la maîtrise d’outils pratiques à même de permettre d’identifier les vulnérabilités budgétaires, de mobiliser les ressources locales, de rationaliser les dépenses, d’optimiser les recettes et de mieux appréhender le cadre juridique des finances locales.

La session a combiné exercices pratiques et travaux de groupe, favorisant ainsi un lien entre la théorie et la réalité financière des collectivités territoriales.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Développement municipal », mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Agence française de développement (AFD).