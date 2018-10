Dans le cadre de son innovation permanente et afin de répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle, soucieuse d’être exclusivement connectée, à distance, à sa Banque, AMEN BANK a lancé, depuis l’année 2015, « AMEN First Bank », la 1ère banque 100% en ligne en Tunisie.

En effet et grâce à AMEN First Bank, 1ère agence bancaire en ligne et disponible 7j/7 et 24h/24, le client peut, via son PC, son smartphone ou sa tablette, ouvrir un compte bancaire intégralement en ligne, en quelques clics, opérer toutes ses opérations bancaires, en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 et profiter de tarifs très compétitifs.

En effet, AMEN First Bank permet au client de gagner du temps dans la gestion et le suivi de son compte et ce, en toute simplicité et sécurité et sans avoir à se déplacer.

De plus et en choisissant AMEN First Bank, le client bénéficie des tarifs les plus bas du marché, sur une gamme très complète de produits bancaires, avec un accès en ligne gratuit, pour la gestion de son compte (suivi des opérations sur compte en temps réel, relevé de compte, obtention d’un crédit, demande de carte, virement,…), ainsi qu’une relation personnalisée avec un conseiller clientèle.

L’expérience client et la performance ont été au cœur de la stratégie d’AMEN First Bank, durant ces 3 dernières années, au bout desquelles elle est désormais reconnue comme pionnière dans ce domaine. D’ailleurs et à l’occasion de son 3ème anniversaire, AMEN First Bank fera bénéficier, à tous ses nouveaux clients, qui souscriront d’ici le 31 décembre 2018, de la gratuité, pendant une année, des frais de tenue de compte, de ceux relatifs à l’abonnement de tous les services en ligne, ainsi que de la cotisation de la carte Sésame.

Pour mieux vous renseigner sur les avantages et privilèges de la banque 100% en ligne, AMEN First Bank, veuillez cliquer ici ou contacter le 71 148 267/95 099 709 ou joindre le Centre de Relation Clients (au 71 148 888).