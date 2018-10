Un accord-cadre a été conclu, vendredi 26 courant, pour la mise en place de mécanismes spécifiques favorisant l’autonomisation des femmes rurales travaillant dans le secteur agricole et leur accès à la couverture sociale.

Il a été signé entre trois ministères (de la Femme, des Affaires sociales et l’Agriculture), en marge des travaux de la conférence arabe sur “l’appui de l’intégration des femmes travaillant dans les zones rurales et leur autonomisation”, tenue à Tunis.

Cet stipule la facilitation aux femmes rurales des procédures d’adhésion au système de sécurité sociale, le rapprochement des services et leur sensibilisation et information sur l’importance de bénéficier des services offerts par ce système.

La ministre de la Femme, de la famille, Neziha Laabidi, estime que cet accord s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la Stratégie nationale relative à l’autonomisation socioéconomique des femmes et des jeunes filles en milieu rural 2017/2020. Cette stratégie a été adoptée par le conseil ministériel du 11 août 2017 portant sur la facilitation de l’accès des femmes travaillant en milieu rural à la couverture sociale à travers l’adaptation de la législation aux spécificités de leur travail dans le secteur agricole.

Le ministère de la Femme, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors œuvre à faire bénéficier plus de 500.000 femmes de couverture sociale et à inciter à l’élaboration de lois portant sur le transport des ouvrières en milieu rural et leur sécurité, a-t-elle fait savoir.

De son côté, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a souligné que l’accès des femmes rurales à la couverture sociale permet d’élargir leur protection sociale et médicale et garantir leur droit de bénéficier des services de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Il a insisté, à ce propos, sur l’appui des femmes en milieu rural et à leur autonomisation, précisant que le taux des femmes travaillant dans ces zones représente 32,4% de l’ensemble des femmes travailleuses en Tunisie. Le taux des femmes habitant en milieu rural est de 50,4%, selon les dernières statistiques de l’Institut national de la statistique (INS) pour l’année 2017.

Le ministère des Affaires sociales veille à faire bénéficier la femme rurale de ses droits sociaux et à réduire l’analphabétisme des femmes d’un taux de 41%, a-t-il ajouté.