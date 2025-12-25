Les opportunités de coopération dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation économique des femmes et des filles notamment en milieu rural ont été au centre d’un entretien, mercredi, au siège du ministère entre la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri et la directrice exécutive de l’organisation Enda monde arabe Asma Ben Hamida.

L’entretien a porté également sur les moyens de renforcer les mécanismes de formation, d’accompagnement et de soutien aux femmes dans les différentes étapes de leurs projets en vue d’assurer leur pérennité, selon un communiqué publié par le ministère de la famille.

La ministre de la famille et la directrice exécutive de cette organisation ont souligné la nécessité d’échanger les expériences en matière d’aide à la commercialisation des produits à travers l’E-commerce et d’œuvrer à inculquer aux enfants la culture de l’entrepreneuriat et de l’investissement dès le plus jeune âge.