La Bourse de Tunis débute la séance de vendredi dans un territoire positif, où le Tunindex augmente de 0,21 % à 7 333.66 point dans un volume total de 2,342 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre ATTIJARI LEASING grimpe de 2,97 % à 17,63 D suivi par SOMOCER et UADH qui avancent respectivement de 2,67 % et 2,59 % à 1,15 D et 1,58D.

Dans le rouge, le titre GIF FILTER chute de 4,76% à 25,69 D, tout comme TAWASSOL GROUP HOLDING et SIPHAT qui reculent respectivement de 2,85 % et 2.23 % à 0,34 D et 2,63D.