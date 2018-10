La saison de la cueillette des olives démarrera le 4 novembre 2018 à Sfax, pour une récole d’huile d’olive estimée à 10 mille tonnes dans ce gouvernorat.

Au plan national, la production prévue est de 120 mille tonnes, a annoncé, jeudi 25 octobre, le SYNAGRI (Syndicat des agriculteurs de Tunisie).

Cette décision a été prise en marge d’une réunion tenue mercredi 24 courant, au siège du gouvernorat de Sfax. Le SYNAGRI a appelé, à cette occasion, les parties intervenantes dans le secteur de l’huile d’olive à assurer les conditions et les mécanismes nécessaires à la réussite de la saison de l’huile d’olive.

Le secteur de l’huile d’olive occupe la première place en termes d’exportations des produits agroalimentaires et représente une source de devises pour le pays.

En effet, au cours des neuf premiers mois de 2018, l’exportation des produits alimentaires ont généré des bénéfices estimés à plus de 3,695 milliards de dinars, à cause du doublement des exportations d’huile d’olive (176,9 mille tonnes, pour une valeur de 1,692 milliard de dinars), selon les données du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Par ailleurs, le SYNAGRI appelle l’Office national de l’huile (ONH) à intervenir d’urgence pour absorber une partie de l’excédent de la production de l’année dernière, afin d’alléger la pression financière sur les propriétaires des huileries, partenaires des agriculteurs.

L’organisation syndicale recommande de mobiliser les financements nécessaires pour la promotion et la commercialisation de l’huile dans de nouveaux marchés et d’encourager la commercialisation de l’huile d’olive conditionnée.