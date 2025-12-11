Une conférence internationale intitulée « De l’olive à l’huile : vers une production durable et une excellence sur le marché mondial » s’est tenue mercredi à l’Institut supérieur de biotechnologie de Sfax (ISBS).

L’événement a réuni des experts et chercheurs tunisiens ainsi que des participants venus de plusieurs pays, dont le Liban, la Libye, l’Algérie et l’Irak, en plus d’une délégation du Conseil oléicole international.

Le président de la conférence, Mohamed Bouaziz, enseignant à l’ISBS, a indiqué à l’Agence TAP que cette rencontre vise à sensibiliser l’ensemble des acteurs de la filière oléicole et à les informer des dernières avancées scientifiques.

Elle permet de présenter les recherches et innovations récentes, de valoriser les techniques modernes de production durable et de renforcer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés mondiaux ainsi que ses modes d’exportation, a-t-il précisé.

Expert en huile d’olive, Bouaziz a affirmé que “les meilleures variétés d’huile d’olive au monde sont tunisiennes”, citant notamment les variétés Chemlali et Chetoui.

Il a ajouté que les variétés étrangères n’ont pas réussi à s’adapter en Tunisie, à l’exception de la variété grecque “Koroneiki”, dont l’environnement naturel est similaire à celui de la Tunisie.

De son côté, le professeur à l’Université arabe de Beyrouth, Mohamed Dakdouk, a souligné que la Tunisie figure parmi les pays leaders au niveau mondial dans le domaine de l’huile d’olive.

Il a fait savoir qu’un accord de coopération sera prochainement conclu entre l’Université arabe de Beyrouth et l’Université de Sfax.

Cet accord permettra l’échange d’expertises entre étudiants et enseignants, le renforcement des projets de recherche et la consolidation des relations entre la Tunisie et le Liban, qui remontent à des millénaires, selon la même source.