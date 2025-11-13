Le gouvernorat de Ben Arous prévoit la production d’environ six millions de plants d’olivier pour la campagne agricole 2025-2026, contre 4,6 millions lors de la saison précédente, soit une hausse estimée à près de 20%, selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

A cet égard, le CRDA a procédé à l’organisation de plusieurs journées de sensibilisation destinées aux agriculteurs afin de les inciter à recourir aux plants certifiés et sains, une approche clé pour préserver la qualité des plantations, améliorer la productivité et garantir la durabilité des vergers oléicoles, a indiqué à la TAP, le responsable du service de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole, Ezzeddine Karoui.

Il a par ailleurs précisé que la superficie oléicole du gouvernorat s’étend sur 7 937 hectares, dont 73% situés à Mornag, 18% à M’hammdia, le reste étant réparti entre Fouchana et d’autres zones.

Pour rappel, le coup d’envoi de la campagne de récolte des olives dans le gouvernorat de Ben Arous a été donné, le 6 novembre courant avec une production prévisionnelle de plus de 20 mile tonnes d’olives, équivalant à 4 217 tonnes d’huile.