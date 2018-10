SPX, première filiale dans le monde arabe et en Afrique de Silverprod, s’installe en Tunisie

Quelques mois après sa création, SPX, entreprise spécialisée dans les services de numérique et première filiale du groupe français Silverprod, éditeur et intégrateur de solutions de gestion globale, sera officiellement inaugurée le 25 octobre 2018.

Cette entreprise est née de l’initiative de Rabii JHINAOUI, spécialiste tunisien du déploiement des projets ERP (Entreprise ressource planning), et est le fruit d’une association avec le groupe français Silverprod, éditeur et intégrateur de solutions de gestion globale et la plus ancienne entreprise de services de numérique française.

SPX a pour ambition de développer les activités du groupe français sur le territoire tunisien et Afrique, mais aussi de contribuer au développement de l’économie numérique tunisienne, en participant à la formation de jeunes diplômés et au développement de talents en Afrique, et ce par la création d’une académie à Tunis.

En effet, SPX a choisi une approche différente qui se veut innovante, en contribuant à la création de compétences locales à haute valeur ajoutée. Le but est non seulement d’assurer une qualité de services aux clients mais aussi de rapprocher la formation académique de la réalité de l’entreprise.

Au-delà du rayonnement africain, SPX vise à devenir une passerelle internationale permettant aussi bien aux collaborateurs tunisiens travaillant en France au sein de Silverprod de pouvoir revenir en Tunisie pour participer au développement du tissu économique local, qu’aux jeunes diplômés de grandes écoles tunisiennes (à travers une académie basée à Tunis) de pouvoir se faire une expérience professionnelle en France ou sur d’autres filiales internationales du groupe en renforçant les équipes de R&D, conseil, et/ou intégration de SPX ou Silverprod.

Rappelons que l’entreprise SPX, dirigée par Rabii JHINAOUI, constitue un véritable centre d’expertise Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations, et rassemble déjà, depuis sa création en mai 2018, une dizaine de collaborateurs tunisiens aussi bien des experts en développement que des consultants fonctionnels/sectoriels.

SPX ambitionne d’être le premier acteur numérique dans les solutions Dynamics en Afrique et de créer un pôle, qui pourrait atteindre plus de 200 consultants, basé en Tunisie avec un rayonnement sur les principaux pays du continent africain.