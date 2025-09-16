La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et l’association “Tunisia Technoparks” ont signé, lundi, à Tunis, une convention de partenariat visant à renforcer les synergies entre le monde académique, les startups et les entreprises tunisiennes et tuniso-françaises.

Ce partenariat vise à promouvoir l’innovation, la propriété intellectuelle, la recherche, le numérique, les nouvelles technologies et l’entrepreneuriat au service du développement économique de la Tunisie, indique la CCITF, mardi, dans un communiqué.

Signé par le président de Tunisia Technoparks, Hichem Turki et le président de la CCITF, Khélil Chaibi, cet accord entend renforcer l’écosystème entrepreneurial tunisien et dans la valorisation des échanges entre la Tunisie et la France dans les domaines technologique.

Il prévoit la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation, l’organisation conjointe d’événements, ainsi que l’accompagnement des startups à travers des programmes de mentorat et d’accélération.

Tunisia Technoparks est une association qui fédère les pôles de compétitivité en Tunisie et accompagne le développement des startups, les PME innovantes et les projets de R&D.