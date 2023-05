Sans doute la Côte d’Ivoire va s’ajouter à la liste des pays africains ayant lancé au moins un satellite.

En effet, selon le site Spunik Africa, «… les autorités ivoiriennes encouragent la construction d’un satellite, qui devrait être lancé fin août 2024 ». Son nom : Yam-Sat CI 01 qui est en fait un nanosatellite d’observation.

L’annonce a été faite par Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à l’occasion de la conférence NewSpace Africa qui s’est récemment déroulée à Abidjan.

La Côte d’Ivoire rejoindra ainsi des pays comme le Ghana, l’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Egypte, la Tunisie et le Zimbabwe la liste des pays africains à avoir mis un satellite en orbite.

Selon la ministre, Yam-Sat CI 01 serait à même d’aider à prévenir des catastrophes naturelles et la désertification, mesurer l’ampleur de la déforestation, mais aussi “offrir un soutien dans la lutte antiterroriste ou la surveillance d’activités illégales, comme l’orpaillage clandestin“.

Mais la Côte d’Ivoire nourrit de grandes ambitions en la matière. Car le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche rappelle que son « pays entend créer sa propre agence spatiale ».

Ceci étant, il sait l’ampleur de la tâche, et c’est pour cela qu’il appelle les pays africains à «… mettre en commun leur expertise pour bâtir des partenariats et faire progresser la recherche spatiale sur le continent, via ces agences », indiquant d’ailleurs que l’Union africaine a un grand rôle à jouer dans ce secteur.

« La politique et la stratégie spatiales de l’Union africaine doivent être l’un des moteurs de la sécurité africaine, dit-il. Nous devons être conscients que seuls, nous ne pourrons pas faire beaucoup de progrès. Les agences spatiales et les entreprises de ce secteur doivent profiter de ce cadre pour bâtir des coopérations avec les partenaires stratégiques ».

Il faut souligner que depuis 1998 jusqu’à aujourd’hui, quinze pays africains ont envoyé au moins un satellite dans l’espace. Il s’agit de l’Égypte, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Ghana, Éthiopie, Kenya, Maroc, Ile Maurice, Nigeria, Rwanda, Soudan, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe.